El nuevo vial del Reina Sofía sigue a falta de adjudicación

El nuevo vial hacia el estadio Reina Sofía sigue a falta de adjudicación. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, los sobres con las propuestas para la construcción del vial se acabarán de abrir la próxima semana.

El retraso en la adjudicación se debe a las mejoras que se introdujeron en el proyecto a propuesta de Unionistas. En esta última propuesta, el club blanquinegro incluyó la adecuación de la parte de debajo de la grada principal de animación y el Ayuntamiento accedió a dicha mejora.

Una vez se abran los sobres, se celebrará la mesa de contratación para adjudicar el proyecto y se firmará el contrato. Una vez se firme el contrato, la empresa tendrá un mes para iniciar las obras del nuevo vial hacia el Reina Sofía.

Cuando esta mejora se construya, los socios de Unionistas podrán entrar por dos puntos diferenciados al estadio en los partidos del conjunto blanquinegro.