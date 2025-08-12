Nuevos logros para el Club Deportivo Navega en Soria
Alejandro Pérez y Ernesto Castaño lograron un mayor éxito en su formación
Nuevos logros para el Club Deportivo Navega en Soria. Durante diez intensos días de formación en Soria, organizados por la Federación de Castilla y León de Judo, dos de los compañeros han alcanzado metas que reflejan esfuerzo, dedicación y amor por este deporte.
Alejandro Pérez ha conseguido el título de Maestro Entrenador Nacional. Ernesto Castaño ha obtenido la titulación de Monitor instructor.
“Estos reconocimientos son un ejemplo de superación y constancia, y un motivo de orgullo para toda la familia del Club Deportivo Navega. ¡Enhorabuena a ambos por seguir inspirando con su trabajo y compromiso!”, afirman desde el club.
