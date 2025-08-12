Nuevos logros para el Club Deportivo Navega en Soria. Durante diez intensos días de formación en Soria, organizados por la Federación de Castilla y León de Judo, dos de los compañeros han alcanzado metas que reflejan esfuerzo, dedicación y amor por este deporte.

Alejandro Pérez ha conseguido el título de Maestro Entrenador Nacional. Ernesto Castaño ha obtenido la titulación de Monitor instructor.

“Estos reconocimientos son un ejemplo de superación y constancia, y un motivo de orgullo para toda la familia del Club Deportivo Navega. ¡Enhorabuena a ambos por seguir inspirando con su trabajo y compromiso!”, afirman desde el club.