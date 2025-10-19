El Numancia tumba al Salamanca CF UDS

Derrota del Salamanca CF UDS. Y dura. El Numancia venció por 3-1 al equipo charro en Los Pajaritos a pesar de jugar durante cuarenta minutos con un futbolista menos por la expulsión de Cristian Delgado.

El Salamanca CF UDS salió de inicio con Leo Mendes en la portería; Parra, Pulpón, Murua y Marotías en defensa; Alba, Cristeto y Carrasco en la medular; y con Mancebo, Abraham y Javi Delgado en ataque.

Los locales, espoleados por el cambio de entrenador, estuvieron mucho más fuertes en los primeros minutos de partido. Y plasmaron esa diferencia con un cabezazo certero de Jony desde el área pequeña para poner el 1-0.

Al Salamanca CF UDS le costó reaccionar. De hecho, las mejores ocasiones de la primera parte fueron de nuevo del Numancia con Juancho perdonando la vida en dos ocasiones a sus ex compañeros. Solo en el tramo previo al descanso se vio a un Salamanca CF UDS más asentado con Mancebo y Alba entrando más en juego.

Nada más comenzar la segunda mitad, el Numancia hizo el segundo. El Salamanca CF UDS no golpea desde atrás e intenta jugar, pierde el balón y Jony le sirve en bandeja el 2-0 a Héctor Peña.

Y, acto seguido, una durísima entrada de Cristian Delgado sobre Parra fue motivo de tarjeta roja para el futbolista del Numancia. Ahí movió ficha Jorge García con un triple cambio para meter a Dani Hernández, Servetti y Aimar en busca de un gol que redujese diferencias. El '7', con un zambombazo desde lejos, se topó con el poste en el minuto 64.

En el minuto 70, Cristeto tuvo el 2-1 con un gran lanzamiento desde dentro del área que se topó con una estirada tremenda de Joel Jiménez. Y, en la continuación de la jugada, Jony corrió hacia el costado, se adentró hasta la frontal y soltó un zapatazo inapelable para poner el 3-0 en el marcador.

En el tiempo de añadido, el Salamanca CF UDS encontró el gol con un fuerte disparo de Javi Delgado para hacer el 3-1 final.