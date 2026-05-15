La obra en el Neme obliga a apretarse el cinturón en los horarios del fútbol base

El fútbol base ya está prácticamente de vacaciones. En juego quedan los sectores alevín y benjamín, pero los clubes ya preparan la próxima temporada. Durante la tarde del miércoles, representantes de todos los equipos del balompié charro se reunieron en el Espacio Joven con miembros del Servicio de Deportes del Ayuntamiento.

Allí les transmitieron que habría que apretarse el cinturón con los horarios de entrenamiento y la distribución de los campos para entrenar. La próxima campaña se realizará la obra en el Neme, que durará al menos un año, y también se mejorará uno de los campos del Ángel Huerta (que estará inhabilitado durante tres meses).

Esto hace que varios clubes tengan que ser reubicados para poder llevar a cabo sus entrenamientos y partidos hasta la mejora de las dos instalaciones.