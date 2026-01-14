Ocho campeonatos y controles regionales en la pista cubierta Carlos Gil Pérez

Mas de 300 atletismo se dará cita, durante todo el fin de semana, en la pista salmantina Carlos Gil Pérez. Será un intenso fin de semana de atletismo en pista cubierta, donde se disputarán un total de ocho controles y campeonatos Autonómicos. Desde los Máster a los sub-14, pasando por absolutos, sub-23, sub-20 o sub-16, para la disputa de pruebas como los 400 metros vallas, 300 metros, 1.000 metros, competiciones de anillo, concursos o pruebas combinadas.

Arrancará la doble jornada con el Campeonato Autonómico de pruebas combinadas, para categoría absoluta, sub-23, sub-20 y sub-18. Se espera la presencia de 35 atletas y, al ser pruebas inscritas en Global Calendar, estará autorizada la participación de deportistas de otras Comunidades. A criterio técnico, independientemente de la marca mínima solicitada, se establece un número máximo de atletas admitidos: 8 mejores por categoría.

También tendremos de forma simultánea el Regional de pruebas combinadas Máster, que disputarán las modalidades de vallas, longitud, peso, altura y 1.000 metros lisos, así como el Regional para las categorías sub-16 y sub-14, esta última en la jornada de domingo. En total, suman otro medio centenar de atletas participantes.

Además, la categoría sub-23 disputará este fin de semana en Salamanca su Campeonato Autonómico, de donde saldrán los atletas que acudan el Campeonato de España de la categoría, el 7 y 8 de marzo en Sabadell. En este Campeonato se han inscrito más de 40 participantes, además de algunos llegados de otras Comunidades, al ser también competición Global Calendar. En este Regional se disputarán las pruebas de 60 metros, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, 60 vallas, 110/100 vallas, altura, pértiga, longitud, triple salto y peso.

Entre los nombres más destacados podemos reseñar a Máximo Tolbaños (Vicky Foods Athletics), Lain Sáez (Racing) o Destiny Miller (Image FDR), en los 60 metros; Javier Prats (At. Salamanca), en los 200; Elisa Lorenzo, en los 400; Samuel Alvarez (Benavente At.), en los 800; Laura Fernández (CA Valladolid), en los 1.500; Rubén Revuelta (VinoToro CRural) o Lydia García (Briviesca), en los 60 vallas; Raúl Matilla, en el concurso de altura; Jorge Pérez (At. Salamanca) y Deinys Juara (Racing), en la longitud; o David Pérez (Bejarano), Tilena Martínez (Univ. León) y Fiona Mar Villarroel, en el concurso de peso, entre otros.

Para los atletas absolutos de Castilla y León habrá un control autonómico, para las pruebas de anillo y concursos, donde contaremos con más de 110 inscritos. Entre todos ellos, nombres propios como Fabio Raposo (Briviesca, Víctor Bahamonde (UBU), David Vicente (At. Salamanca), Nora Suárez y Olga Guerra (Univ. León), en los 200 metros; Alejandro González (At. Salamanca) o Andrea Jiménez (Univ. León), en los 400; Alvaro Monfort o Alicia Recio, en los 800; Alejandro Hernández (At. Salamanca) y Sandra San Miguel (Image FDR), en los 1.500; Daniel Sanz (VinoToro CRural) o Elisabeth Giaquinta (At. Soria), en los 3.000; Pablo García (CA Valladolid) o Celia Gento (Puentecillas), en la longitud; Sergio Sánchez (At. Salamanca) o Paola Peña (UBU), en el triple salto; y Lucía Bastida (Image FDR), en la altura.

Por último, otro Campeonato Autonómico de este fin de semana en Salamanca será el de los 400 vallas, con nueve atletas inscritos, mientras que la actividad se completa con un control regional sub-16, para las pruebas de 300 y 1.000 metros lisos, con otros 52 participantes.

La intensa actividad en la pista Carlos Gil Pérez arrancará el sábado en las 14 horas y se prolongará hasta las 20:30, aproximadamente. El domingo la jornada comenzará a las 10:15 horas y tiene previsto concluir a las 15:30 horas.