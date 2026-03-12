Ocho puntos de Virag Kiss en el Canadá – Hungría

La selección de Hungría de baloncesto femenino se midió este jueves a Canadá en la lucha por estar en el Mundial. Y allí estuvo presente Virag Kiss. La pívot de Perfumerías Avenida anotó ocho puntos y capturó cinco rebotes en la derrota de su país ante Canadá por 75-53.

Hasta el momento, Hungría lleva un triunfo (ganó 77-65 a Japón en la primera jornada) y una derrota en la competición y necesita mejorar en el resto del torneo.