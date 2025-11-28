Okeke, más energía para el juego interior de Perfumerías Avenida

Cara nueva en el equipo masculino de Perfumerías Avenida. Ifeanyi Okeke refuerza al conjunto azulón para lo que resta de temporada en Tercera FEB. El ala pívot, de 2,01 metros y 25 años, llega procedente del CB Zaragoza de Segunda FEB.

“Ife es un jugador tremendamente atlético, capaz de aportar energía y fortaleza en ambos lados de la pista, con intensidad defensiva y espectacularidad en las finalizaciones en ataque. Un perfil que, sin duda, aportará y mucho a su nuevo equipo en Salamanca”, explican desde el club charro.

Okeke llega para suplir la reciente salida del interior neerlandés Ryan Peters, que acordó con el equipo charro su marcha.