Olmedo y Juanje ya cuentan en la mesa con la oferta de renovación de Unionistas

Olmedo y Juanje llegaron el pasado verano a Unionistas con la intención de revalorizarse en la categoría. Y los dos se han convertido en futbolistas claves en el conjunto charro.

Tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, el club charro le ha trasladado una oferta de renovación a los dos futbolistas para que continúen en Salamanca la próxima campaña.

Olmedo es clave en el lateral derecho y también como sacador de balón parado. En verano, nada más firmar por Unionistas, ya tuvo una oferta del extranjero con traspaso incluido, pero entre club y jugador la declinaron.

Juanje, por su parte, es el pulmón en el centro del campo. Insaciable en la presión, incansable en el esfuerzo físico y con un corazón que se ha ganado a todo el Reina Sofía.