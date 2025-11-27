Olmedo toma galones en Unionistas: primer lanzador, una oferta en verano del extranjero y la puerta abierta a renovar

Víctor Olmedo es uno de los nombres propios de Unionistas. El lateral derecho, que llegó procedente del Yeclano, ha mostrado un gran nivel desde el carril del ‘2’ y ha marcado dos goles de penalti ante el Real Avilés y el Real Madrid Castilla. Además, el alicantino responde con sinceridad respecto a una oferta que tuvo del extranjero nada más fichar por Unionistas y también abre la puerta a renovar en el club blanquinegro.

¿Cómo ha cambiado el equipo en dos meses? “Al final, llega un nuevo entrenador y hay ideas nuevas. La plantilla lo ha entendido mejor y los resultados están ahí. Mario Simón tiene las ideas muy claras y vamos todos juntos”.

¿Os dolieron las declaraciones de Oriol Riera? “No sentaron bien. A nadie le gusta que opinen esos de sus jugadores. Entendimos que fue parte del calentón del partido y nos pidió después perdón”.

Protagonismo en el balón parado: primer golpeador. “En acciones a balón parado, en faltas y córner, me han dado la confianza de ser el primer lanzador. Para los penaltis, hay una lista de golpeadores. Si está Carlos de la Nava en el campo, él decide si dispara él u otro compañero. El otro día, cogí el balón y no pregunté. Le tenía que haber preguntado por respeto. No dudé en lanzarlo”.

Olmedo, en un entrenamiento con Unionistas | Andrea

Se le ve muy cómodo en el césped y en la conexión con la grada. “Soy un jugador muy pasional y me gusta mucho que nuestra grada anime durante todo el partido. Son el jugador número 12. Soy un lateral ofensivo y actúo con Mario Simón más de carrilero. Y con Álvaro Gómez me entiendo muy bien”.

Álvaro Gómez no se guarda ni un esfuerzo defensivo. “Lo agradezco mucho. Es un jugador que no se cansa y hace muchos esfuerzos por el equipo. Sabe y entiende lo que necesita un lateral”.

Próximo encuentro: Ourense CF. “Somos dos equipos con buena dinámica: empezamos mal y ahora andamos bien. Va a ser un partido bonito y ningún equipo va a dar su brazo a torcer. Esperamos más de cien seguidores nuestros en Ourense y son incansables en su cántico. El día de Talavera, solo se les escuchaba a ellos”.

Olmedo, en el derbi ante el Salamanca CF UDS | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

En verano, nada más fichar por Unionistas, tuvo una oferta para salir al extranjero. “Sí. Se quedó solo entre club y jugador. No quisimos que trascendiera de cara para fuera ni que la gente pensaba mal. Pudo darse, pero estoy aquí en Salamanca y estoy muy contento”.

¿Le gustaría seguir en Unionistas? “Aquí en Unionistas, me ha sorprendido el club y la ciudad. Estoy encantado. Es la primera vez que salgo lejos de casa porque soy de Alicante. Tenía la incertidumbre por el cambio de sitio y de estar lejos de la familia, pero desde el primer momento me adapté súper bien. De cara al futuro, ojalá consigamos esa permanencia y todo es hablarlo e intentar llegar a un acuerdo”.

¿Entonces va a ser muy exigente en la negociación con Antonio Paz? “Eso ya lo hablaremos entre Antonio y yo. Pienso permanecer este año aquí, salvarnos y luego ya lo hablaré con Antonio”.