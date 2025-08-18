Olmedo: “El Zamora es uno de los rivales a batir en la Primera RFEF”

Víctor Olmedo es una de las caras nuevas de Unionistas está temporada. El lateral derecho no tiene reparos en admitir que se siente cómodo en línea de 4 y de 5, en que se mejora con Jan Encuentra y en que todavía deben mejorar con balón.

Clasificación para la final regional de la Copa RFEF. “Sabíamos que era un partido difícil por el campo, el tipo de rival que teníamos enfrente y gracias al trabajo del equipo conseguimos empatar el partido y llegar a la final. El Zamora es una de los rivales a batir en la Primera RFEF por el equipo que tienen”.

Defensa de 4 o de 5. “No tengo problema en jugar en cuatro o en cinco defensas porque llevo varios años con los dos esquemas. Me gusta tener el balón y puedo asociarme en los dos esquemas. Con cinco tenemos más libertad los carrileros y en línea de cuatro también estoy muy cómodo, incluso más porque hay más gente para asociarme”.

Modelo de juego. “Sí que es verdad que, en nuestra propuesta dentro del campo, nos está costando un poco asimilar los conceptos con balón que plantea el míster. Es un modelo de juego que nos permitirá tener el balón y lo iremos adquiriendo. En mi caso, por ejemplo, me gusta tener el balón, pero no me siento incómodo sin balón porque tenemos gente dinámica arriba. Todo depende del tipo de partido que se te plantee y el rival, no se va a jugar igual con Osasuna Promesas que con el Tenerife”.

Competencia con Jan Encuentra. “La competencia siempre es buena y sana. Jan es un chico fabuloso y le conozco de sobra personalmente. Tiene muchas capacidades y un potencial increíble. Intentaré ayudarle en todo lo que pueda, porque acaba de salir de juveniles. Tiene potencial para llegar al fútbol profesional”.

La ‘caña’ de Aratz Olaizola. “Desde el primer día fue muy claro y nos ha metido muchísima caña con el tema físico. Pero es que la categoría te lo exige. Es una categoría que se parece mucho al fútbol profesional y tenemos que estar muy fuertes físicamente. Cuando te toca correr, sufres; pero durante la temporada lo agradeceremos”.

Su gol de falta ante el Oviedo Vetusta. “Con el Yeclano hice los goles de penalti y uno de falta que tocó en un rival. Es una de mis virtudes. Aquí me dieron confianza para ser uno de los lanzadores de balón parado. Y eso ayuda mucho. Ojalá repita más lo del día del Oviedo Vetusta”.

Similitudes del Reina Sofía y La Constitución. “Son dos sitios muy parecidos con el sentimiento. Aquí hay mucha más gente en el campo. Yecla es un pueblo o ciudad de 40.000 habitantes y Salamanca es más grande. Aquí va más gente y es espectacular, en el derbi me quedé alucinado con el tifo. Luego, cuando no estábamos bien, nos llevaron en volandas”.

Objetivo. “La permanencia. Una vez consigamos eso, habrá que plantearse nuevos retos. La permanencia es clave y primordial. Los equipos que han descendido son muy fuertes y los que han mantenido, se han reforzado bien”.