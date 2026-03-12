Once puntos de Iyana Martín ante Nueva Zelanda

España debutó en el torneo preclasificatorio para la Copa del Mundo de Alemania 2026. El conjunto de Miguel Méndez venció por 99-50 a Nueva Zelanda en el primero de los cinco partidos del torneo.

Iyana Martín consiguió once puntos, tres asistencias y dos rebotes en los dieciocho minutos que estuvo en pista. La base perfumera jugó un buen partido y ayudó en la victoria.

Este miércoles, España volverá a la pista para jugar su segundo encuentro. Las españolas se verán las caras en Puerto Rico con Senegal a partir de las 19 horas.