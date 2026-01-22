Once salmantinos acuden al Campeonato de España de campo a través

El Campeonato de España de campo a través viaja a tierras andaluzas, en concreto a la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, para una doble jornada de sábado -en categorías menores-, y el domingo para los más 'mayores'. Una cita donde Castilla y León buscar repetir los éxitos de ediciones anteriores, como ese 2025 en Getafe donde se lograron un total de nueve medallas entre las dos jornadas de competición, entre ellas el oro individual absoluto masculino, el bronce individual absoluto femenino y plata por equipos en féminas y bronce en hombres en categoría absoluta.

Serán un total de 865 atletas (360 el sábado y 505 el domingo) de 18 federaciones autonómicas, repartidos entre las siete categorías del Campeonato de España de Cross y las cuatro carreras del CESA Sub-16, Sub-18 e Inclusivo por Federaciones Autonómicas. Castilla y León acude con 22 atletas para el sábado y 33 atletas, además del cuerpo técnico para las dos jornadas.

La representación salmantina estará formada por Kuma Samuel Barrio, Álvaro González, Alba García, Andrea Jaén, Sandra Domínguez, Silvia Rodríguez, Alonso Valverde, Andrea Diego, Helena García, Adrián Sánchez y Lucía Iglesias.