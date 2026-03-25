Las opciones de playoff del Salamanca FS pasan por Noia

Cinco jornadas le quedan a la competición regular de la Segunda División B de fútbol sala. Y el Salamanca FS que tiene un choque vital por poder estar en el playoff. El equipo dirigido por Chema Sánchez visita este sábado, a las 16:30 horas, el pabellón Agustín Mouris.

El Noia FS marcha tercero con 46 puntos y aventaja en tres al equipo salmantino. En la ida, el choque acabó con empate a cinco en el pabellón de La Alamedilla.

Los gallegos cuentan con 46 puntos en su casillero y el Salamanca FS tiene 43. Además, los números de ambos son bastante parejos: los dos han marcado 113 tantos hasta el momento y el Salamanca FS ha encajado diez menos que el Noia FS.

Una vez finalizado el encuentro, quedarán por delante solo doce puntos por delante y el Salamanca FS quiere salir con vida de Galicia para poder estar entre los mejores de la competición.