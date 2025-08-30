Oriol Riera, muy caliente: rompe la puerta del vestuario del Reina Sofía

Oriol Riera acabó muy caliente el partido ante Osasuna Promesas y rompió de un golpe la puerta del vestuario del Reina Sofía. El entrenador también lamentó la falta de calidad en campo contrario y mandaba un mensaje velado al director deportivo para el final del mercado.

Palazo con el gol final. “Hemos hecho cosas bien y otras no tan bien. Creo que necesitamos ir al máximo y los contextos de los últimos quince minutos no nos interesan. Creo que el partido lo hemos perdido nosotros. Si queremos tener alegrías, tenemos que dar un paso al frente. Lo hemos perdido nosotros”.

El 0-1. “Es una acción rápida que le ganan la partida a un central, pero llegaba bien. Es un error nuestro”.

Falta calidad en campo rival. “Vamos muy justos. Lo dije y lo llevo diciendo… si no hacemos lo que tenemos que hacer, no te da. A parte de la intensidad, que es espectacular, tenemos que hacer cosas que durante la semana hacemos. Vamos justos de jugadores arriba. Hoy se han estrenado jugadores en la categoría, otros llevan pocos partidos, otros que descendieron… vamos justos arriba”.

¿Se puede encontrar un jugador diferencial en el mercado de fichajes? “No sé, no es una pregunta para mí”.