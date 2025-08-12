Oriol Riera cita a los canteranos Huguito y Tomás para el Real Ávila - Unionistas

Unionistas se verá las caras este miércoles, a las 20 horas, ante el Real Ávila en el Adolfo Suárez. El choque corresponde a la trigésimo tercera edición del Trofeo Ciudad de Ávila.

El técnico unionista, Oriol Riera, ha convocado a veintiún futbolistas para el encuentro. Las bajas son las ya conocidas de Aarón Piñán (que sufre una luxación en la articulación acromioclavicular derecha) y de Steffan Witmer (que sigue con su evolución tras la grave lesión de rodilla).

La convocatoria está formada por los porteros Unai Marino y Marco Coronas; los defensas Olmedo, Encuentra, Ramiro, Gorjón, Farru, Álvaro Santiago, Raúl Prada y Gabri Palmero; los centrocampistas Lendínez, Jota, Juanje, Tomás y Huguito; y los atacantes Iván Moreno, Álvaro Gómez, De Bustos, De la Nava, Pachón y Pere Marco.