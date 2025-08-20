Oriol Riera a Luis Roldán: "Me pide que sea una escoba"

Luis Roldán ya ha sido presentado con Unionistas y el centrocampista deja claro que Oriol Riera le ha pedido ser “una escoba” en el terreno de juego.

¿Por qué Unionistas? “Desde el primer momento, tanto Antonio como el entrenador me llamaron, me dijeron que iba a ser una pieza clave. Y yo le dije a mi representante que el equipo era este”.

Su labor en el campo. “Soy un jugador que corrige bastante bien la posición de los compañeros. Me pide que fuera una escoba”.

El grupo de jugadores. “Me han acogido muy bien y convivo con Pere. Se les ve con ganas y espero que hagamos grandes cosas”.