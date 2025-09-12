Oriol Riera, optimista y con el once claro para enfrentarse al Guadalajara: “El equipo está bien, pero tenemos que ser más dominadores”

Unionistas se la juega, de nuevo, esta semana. La falta de puntos durante las dos primeras jornadas de liga y las dudas que sobrevolaban el Reina Sofía se pueden ver disipadas, solamente, con un hecho, que el equipo blanquinegro consiga puntuar contra el Guadalajara este domingo.

Un reto que ha puesto muy nerviosa a la afición, que esperan esos tres puntos ante un equipo, según ha declarado Oriol Riera, que “ha subido mucho su conjunto con respecto al pasado año, pero con cosas muy parecidas a las que ya hacía. Tienen buen trato de balón y quieren llevar el peso del partido”.

El Pedro Escartín ya espera a Unionistas ante un partido que puede servir para coger aliento de cara a la larga temporada, donde una derrota podría hundir la moral del equipo, pero que se lleva con optimismo: “Ha sido muy buena semana colectiva, hemos intentado mejorar muchas cosas pero tenemos que seguir creyendo en crear nuestra propia identidad”.

Ante los ánimos que puede haber en el vestuario, el míster ha recalcado que “más que eso, me preocupa que los chicos sigan insistiendo en lo que estamos haciendo. Ha habido una mejora abismal y veo al equipo cada vez mejor”. Ante el sistema que puede llegar a utilizar, el vicense ha explicado que “en este caso no es lo más importante, son reflexiones que van mucho más allá. El equipo puede ir mutando a medida que pase el partido”.

Con el once claro en mente, según ha expuesto en la rueda de prensa, ha mandando un mensaje de cara a motivar a los que menos minutos tienen, declarando que “estamos entrenando muy bien y los jugadores lo están poniendo muy difícil”.

Juanma Lendínez, que se entrenaba al margen la pasada semana, ya está disponible para jugar contra el Guadalajara. Por otro lado, en el caso de Palmero y la selección de Malasia, Oriol ha lanzado un mensaje de tranquilidad: “Lo hemos tenido controlado en todo momento, hemos hablado con él todos los días. Viajó el martes y el miércoles ya entrenó”.

Con estas palabras, toca esperar a la cita de este domingo en el que Unionistas se lo juega todo, ante la posibilidad de conseguir esos tres puntos en un campo complicado, o ante lo peor que podría pasar, una tercera derrota consecutiva que hundiría en el fango al conjunto charro.