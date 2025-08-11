El oro del Eurobasket sub20 tiene una pizca de sabor salmantino

La selección española avasalló a Lituania en la final del Eurobasket sub20 con un tanto de 50-102 en la localidad portuguesa de Matosinhos. El baloncesto español sigue siendo un referente en categorías inferiores y de formación.

El oro tiene una pizca de sabor salmantino. El director técnico de la FEB, José Ignacio Hernández, y la fisioterapeuta de Perfumerías Avenida, Ester García, formaron parte del equipo.