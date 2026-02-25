Dos oros y una plata para el CEPPADEL en León

Varios jugadores del CEPPADEL acudieron a León para disputar una prueba puntuable para la Federación Española de Pádel. Y el botín fueron dos oros y una medalla de plata.

Mateo Hidalgo, en categoría cadete, acabó como ganador de la prueba; mismo puesto que Alejandro Pérez en la categoría infantil. Fueron los dos triunfadores del equipo charro.

En categoría benjamín, Alejandro Palacios debutaba en torneos nacionales y el joven jugador del equipo salmantino estuvo a gran nivel y acabó como subcampeón del torneo.