Dos oros para el VelSalamanca en el Campeonato de Castilla y León de pruebas de fondo

El Club VelSalamanca disputó el Campeonato de Castilla y León de pruebas de fondo en Ávila. El equipo charro acudió con un total de 22 atletas desde categoría sub12 hasta categoría sub18.

Paula González y Juan Pablo Iglesias se subieron a lo más alto del cajón. La charra fue la mejor en los 2.000 metros femeninos en categoría sub12 con una marca de 7:26; mientras que Juan pablo Iglesias completó los 3.000 metros en categoría sub14 en 10:04:31.

Jorge Hernández logro la medalla de plata en los 5.000 metros en categoría sub18 con una marca de 16:50.53. Zoe Honorato cerró la cosecha del VelSalamanca con un bronce en la categoría sub14.

En categoría absoluta, cabe destacar la victoria de Héctor Rodríguez (del Club Atletismo Macotera) con un registro de 15:40.58.