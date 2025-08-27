Osasuna Promesas, verdugo de Unionistas en el Reina Sofía

Dos encuentros se han disputado entre Unionistas y Osasuna Promesas en el estadio Reina Sofía y los dos duelos han acabado con victoria visitante.

El filial rojillo logró doblegar al equipo de Ponz y también al de Llácer, en lo que supuso su destitución del equipo blanquinegro.

En la temporada 2023/24, en la jornada 28, el filial pamplonica venció por 1-2 a Unionistas con goles de Huarte y Yoldi. Etxaniz, que había empatado al filo del descanso, hizo el gol de los salmantinos.

La campaña pasada, en la jornada 31, la derrota de Unionistas significó la destitución de Llácer. Los charros se adelantaron con un gol de Carlos García y merecieron el segundo. Sin embargo, tras el descanso se cayeron y Osasuna Promesas mandó en el Reina Sofía con el 1-3 definitivo.

Esta campaña, el filial rojillo llega con Mikel Serrano en sus filas. El zaguero comenzó la pretemporada con Unionistas y fue traspasado a Osasuna Promesas. El choque tendrá lugar el sábado, a las 19:30 horas, en el Reina Sofía.