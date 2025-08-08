Óscar Albo toma las riendas del filial del Salamanca CF UDS

Óscar Albo, en su etapa como entrenador del Salamanca CF UDS B

El filial del Salamanca CF UDS inició la pretemporada sin entrenador por la marcha de Hugo Mora y el club ha anunciado la contratación de Óscar Albo.

El técnico, que ya cuenta con pasado en el club en el filial y en el juvenil, y estará acompañado por Carlos Velasco y Hugo Parra.

"Confiamos plenamente en que, bajo su liderazgo, el filial seguirá creciendo y cumpliendo su papel fundamental en nuestro proyecto deportivo", inciden desde el Salamanca CF UDS.