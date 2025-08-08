Óscar Albo toma las riendas del filial del Salamanca CF UDS
El entrenador ya cuenta con pasado en el club charro
El filial del Salamanca CF UDS inició la pretemporada sin entrenador por la marcha de Hugo Mora y el club ha anunciado la contratación de Óscar Albo.
El técnico, que ya cuenta con pasado en el club en el filial y en el juvenil, y estará acompañado por Carlos Velasco y Hugo Parra.
"Confiamos plenamente en que, bajo su liderazgo, el filial seguirá creciendo y cumpliendo su papel fundamental en nuestro proyecto deportivo", inciden desde el Salamanca CF UDS.
