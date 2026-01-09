Óscar Cano: "He estado in situ viendo algunos partidos y generan un ambiente muy favorable para ellos"

El entrenador del Zamora, Óscar Cano, ponía en liza los puntos fuertes de Unionistas ante del duelo del domingo en el Reina Sofía. Además, pierde para el encuentro a Luismi Luengo por sanción y Álvaro Romero tiene pocas opciones de ser convocado.

Sobre Unionistas. "He estado in situ viendo algunos partidos y generan un ambiente muy favorable para ellos. Es cierto que llevan una racha negativa de resultados pero que no corresponden a lo que hacen en el campo, quitando el último partido, no han sido merecedores de las derrotas. Es un equipo bien construido que hace muchas cosas bien, tiene grandes centrocampistas, los extremos generan mano- mano y te meten en dificultades y atacantes de gran prestigio que incluso alguno suena para categoría superior. Nos va a exigir que demos nuestra mejor versión".

No haber ganado nunca en el Reina Sofía. "Si eso me sirve para estar más motivado, bien. Es cierto que el primer año con el Badajoz nos pusimos por delante muy pronto con un jugador menos, pero al final no se dio y la última vez con el Sabadell creo que golearon. Fue un equipo muy superior y es un campo muy incómodo, ahí también está el gran trabajo de las Direcciones Deportivas que van a mercados con menos recursos y encuentran jugadores buenos. Con los años uno deja de mirarse el ombligo y el reto es hacer un buen partido y y sacar los tres puntos".