Óscar Herrero y Ester Rodríguez estrenan el palmarés del Duatlón de Guijuelo
La Escuela de Triatlón Salmantina fue la gran dominadora de la prueba
Guijuelo celebró la primera edición de su Duatlón con cerca de cien deportistas. La prueba tenía un recorrido de cinco kilómetros a pie, 29km en bicicleta y otros dos kilómetros y medio a pie por las calles y carreteras de Guijuelo.
Los ganadores fueron Óscar Herrero y Ester Rodríguez, que estrenaron el palmarés de la prueba. Óscar Herrero paró el cronómetro en 56:41 y Ester Rodríguez cubrió el recorrido con un tiempo de 01:08:22.
La Escuela de Triatlón Salmantina se alzó como mejor equipo tanto es masculino como en femenino.
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