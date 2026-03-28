Óscar Herrero y Ester Rodríguez estrenan el palmarés del Duatlón de Guijuelo

Guijuelo celebró la primera edición de su Duatlón con cerca de cien deportistas. La prueba tenía un recorrido de cinco kilómetros a pie, 29km en bicicleta y otros dos kilómetros y medio a pie por las calles y carreteras de Guijuelo.

Los ganadores fueron Óscar Herrero y Ester Rodríguez, que estrenaron el palmarés de la prueba. Óscar Herrero paró el cronómetro en 56:41 y Ester Rodríguez cubrió el recorrido con un tiempo de 01:08:22.

La Escuela de Triatlón Salmantina se alzó como mejor equipo tanto es masculino como en femenino.