Óscar Lorenzo encuentra acomodo en Primera RFEF

Óscar Lorenzo hace el 3 2 definitivo para el Salamanca CF UDS ante el Deportivo Fabril

Óscar Lorenzo ha pasado en poco más de trece meses de jugar en Tercera RFEF a ser futbolista de Primera RFEF. El gallego, que estuvo la pasada campaña en el Salamanca CF UDS, ha fichado por el Atlético Sanluqueño.

El extremo solo jugó trece encuentros como titular pero le valieron para ser uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla charra y anotar tres tantos.

El más importante de ellos llegó en la jornada 15, cuando un zapatazo desde la frontal en la última jugada del duelo ponía el 3-2 definitivo en el estadio Helmántico y dejaba los tres puntos en casa.