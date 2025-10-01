Óscar Lorenzo: “Iremos a por los tres puntos en casa, que es nuestro fortín”

Óscar Lorenzo es una de las caras reconocibles de Unionistas en División de Honor. El delantero reconoce que tiene ganas de hacer su primer tanto en la categoría y también quita presión a no haber puntuado hasta el momento.

La experiencia en Valdebebas. “Fue increíble. Es con lo que sueña todo niño desde que eres pequeño. Las instalaciones, los medios, el campo y los jugadores del rival era increíble. Nos defendimos bien durante todo el partido y tuvimos alguna opción en el final del partido”.

Todavía no han puntuado. “Dentro del vestuario, sí hablamos que no hemos puntuado, pero estamos tranquilos porque sabemos la dificultad del inicio liguero. El Real Madrid, el Getafe y el Rayo Alcobendas van entre los cuatro primeros de la clasificación”.

¿Hay obligación de ganar al Real Valladolid? “Es una presión extra que nos meteríamos. Iremos a por los tres puntos en casa, que es nuestro fortín. No vamos con la obligación, pero sí con la necesidad de puntuar para liberarnos”.

Arbitraje ante el Rayo Alcobendas. “Los que estábamos el año pasado en Liga Nacional les habíamos advertidos y hace dos semanas vimos un arbitraje escandaloso. Raúl nos dijo que estuviésemos tranquilos para evitar expulsiones”.

Con ganas de hacer su primera diana. “Como delantero, todos queremos meter gol. Pero no estoy obsesionado, me siento cómodo en el campo y tengo claro que pronto meteré el primer gol en División de Honor”.