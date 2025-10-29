El Ourense CF de Llácer elimina a un Primera División en la Copa del Rey
El ex entrenador de Unionistas dirigió a su equipo para vencer al Real Oviedo por 4-2
La Copa del Rey siempre da la oportunidad a los equipos modestos de plantar cara a los más grandes. El Ourense CF marcha colista del grupo 1 de la Primera RFEF y no tuvo reparos en eliminar a un Primera División como el Real Oviedo por 4-2.
El técnico del equipo gallego es Dani Llácer, ex entrenador de Unionistas. "Enhorabuena a un grupo de futbolistas que siempre creen y a la afición por su apoyo diferencial", celebraba el entrenador en sus redes sociales post partido.
Los gallegos igualaron en dos ocasiones los tantos ovetenses. El 2-2 llegó en el minuto 94 por medio de Jelbat. Ya en la prórroga, Omar y Amin, este último de penalti, dieron la victoria al equipo gallego. Además, el Ourense CF buscará el título de la Copa RFEF, que tiene como extra 90.000 euros.
