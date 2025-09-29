El pabellón de Würzburg “estará listo para el comienzo de liga del Perfumerías Avenida”

Son muchas las obras que se están realizando en Salamanca en materia de deporte. Una de las más esperadas eran las del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, que ha dado un cambio total en los asientos del mismo, tiñendo de azul cada uno de ellos mejorando, como no, la calidad y el conjunto visual de cara al exterior.

Asimismo, esto se sumará a la mejora en el sistema de calefacción, los vestuarios con una superficie de 91 metros cuadrados, modernización en la iluminación, protección frente al ruido, mayor funcionalidad y aprovechamiento en los aparatos sanitarios. Todo estará listo para el comienzo de liga del Perfumerías Avenida el próximo 12 de octubre.

Todas estas obras se suman a las ya realizadas en el anexo al pabellón, donde las familias ya pueden disfrutar de las nuevas canastas, nuevas gradas con asientos móviles, nueva iluminación, climatización y la sustitución de la caldera de gasoil por otra de biomasa.