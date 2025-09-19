Pablo Cortés se incorpora al cuerpo técnico de Oriol Riera en Croacia

Las caras conocidas para los seguidores del fútbol charro en el Istra 1961 de la Primera División croata han ido creciendo. Si el miércoles se conocía el traspaso desde Unionistas de Oriol Riera (primer entrenador), Pablo García (segundo entrenador) y Aratz Olaizola (preparador físico), este jueves se ha oficializado la llegada de Pablo Cortés.

El técnico charro, que cuenta con pasado en el Salamanca CF UDS (primer equipo y filial), en los filiales del Numancia y Alavés o en el Almazán y el Villaralbo, también formará parte del staff técnico de Oriol Riera.