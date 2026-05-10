Pablo López y Alexandra Martín se alzan con la victoria en la XI cross popular de Aldeatejada

Esta domingo se ha celebrado el XI cross popular de Aldeatejada, donde los participantes han hecho oídos sordos con la lluvia para disfrutar de la carrera. En este aspecto, los corredores de las carreras menores, la caminta y la carrera adulta han tenido más suerte, con un tiempo más estable.

A las 12:00 horas se ha dado el pistoletazo de salida para que los participantes recorrieran los casi diez kilómetros y medio de que constaba el circuito. Dicho trayecto discurría por caminos de la localidad.

Los más rápidos en completar el recorrido han sido Pablo López Hernández (37:56) y Alexandra Martín Hernández (46:14), seguidos de Samuel González Mediavilla (39:15) y Casty García Sánchez (46:45); el podio lo han completado Ignacio González Díaz (39:38) y María José Carpio Melgar (46:04).

Debido a las inclemencias meteorológicas, la organización se ha visto obligada a realizar la entrega de premios en el frontón municipal. Asimismo, también allí se ha celebrado el gran sorteo de regalos y una comidad de confraternización, con patatas meneás, bebidas y tarta.