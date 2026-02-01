Pablo López y Verónica Sánchez, ganadores de la XXXIII Liga de Cross de Cabrerizos

Pablo López y Verónica Sánchez Romero se proclamaron vencedores de la trigésimo tercera Liga de Cross de Cabrerizos. La competición tuvo cinco etapas diferentes y puso este domingo su punto y final.

A las 10:30h, desde la Plaza Mayor de Cabrerizos, se dio el pistoletazo de salida a todos los participantes, para recorrer una distancia total de 9,9km.

El primero en llegar fue Juan Bueno, del Atlético Macotera, con un tiempo de 34:15 y Verónica Sánchez, además de ganar la general, también se impuso en la última etapa con un tiempo de 40:05.