Pablo Sánchez y Gema Martín Borgas se coronan en la San Silvestre Salmantina 2025

Pablo Sánchez y Gema Martín Borgas inscribieron su nombre como ganadores de la edición número 41 de la Ssn Silvestre Salmantina.

La cita, que centró la atención de nuestra ciudad en este domingo, comenzó a las 11:30 horas con las pruebas menores. Una hora después, pistoletazo de salida a la prueba absoluta con un trazado de diez kilómetros con salida y llegada en el Paseo de San Antonio y paso por lugares emblemáticos como la Plaza Mayor, el Puente Romano o la fachada de la Universidad de Salamanca.

En categoría masculina, el ganador fue Pablo Sánchez. El atleta del Vicky Foods (29:48) se impuso en los metros finales a Jorge Blanco, al que aventajó en siete segundos (29:55). Tercero fue Vicente Viciosa con 30:04.

En categoría femenina, la corona de reina fue de Gema Martín Borgas. La salmantina, auténtica dominadora de la prueba, paró el cronómetro con un tiempo de 36:17. La charra estuvo escoltada en el cajón por Sandra Domínguez y Lorena Martín.