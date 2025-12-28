Pablo Sánchez: “El público es un 60 o 70% de lo que puedan dar mis piernas”

Pablo Sánchez llegaba el primero a la meta de la San Silvestre Salmantina. El atleta paraba el cronómetro en 29:48 en el paseo de San Antonio y se subía a lo más alto del cajón junto a su compañera Gema Martín Borgas.

“Ha sido una carrera muy táctica. Hemos ido casi toda la carrera juntos. A falta de cuatro kilómetros nos hemos quedado Jorge Blanco, Vicente Viciosa y yo y a falta de un kilómetro hemos cambiado”, iniciaba el ganador.

El propio Pablo Sánchez reconocía la dureza del trazado: “Sabía que era dura la carrera, pero se me había olvidado que era tan dura. Es un circuito que es un pasada porque pasas por sitios increíbles, a mí Salamanca me encanta. La gente te anima en todos los sitios. El público es un 60 o 70% de lo que puedan dar mis piernas”.