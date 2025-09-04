Pablo Servetti: “Siempre me gusta estar por encima de los diez goles”

Pablo Servetti será una de las referencias ofensivas del Salamanca CF UDS. El uruguayo pone su vista en el debut liguero en el Bergantiños y también se fija mínimo los diez goles para la temporada en Segunda RFEF.

Preparado para el debut. “Con muchas ganas de que llegue el partido. Un mes de pretemporada se hace largo. Son necesarias para las temporadas, pero nadie quiere”.

¿Cómo valora la pretemporada? “Bien. Yo creo que el cuerpo técnico tuvo que armar un equipo nuevo y los chicos nos hemos adaptados muy rápidos a la idea. Los resultados no fueron los esperados, pero los conceptos sí están afianzados”.

Conceptos de Jorge García. “Una de sus ideas es la presión tras pérdida y que el equipo sea valiente. Por mi forma de jugar, me gusta mucho eso. Yo trabajo para el equipo y me gusta luego estar en el área para que me alimenten con centros”.

Competencia en ataque con Abraham y Delgado. “Delgado llegó hace poquito y es muy completo. Con Abraham ya estuve un tiempo y la competencia interna sana es buena. Nos complementamos bastante”.

Primer duelo: Bergantiños. “Yo, sinceramente, no conocía nada de este grupo. Hoy ya estuvimos viendo con el cuerpo técnico y es un equipo intenso y que se van a hacer fuertes en su casa. Con el debut en casa, saldrán a por todas”.

Objetivo personal. “Uno siempre como jugador, mira a lo lejos, y uno quiere ascender o mínimo playoff. A nivel personal, quiero ir consiguiendo goles. Siempre me gusta estar por encima de los diez goles”.

¿Qué os ha dicho el club sobre jugar en el Helmántico? “Los comentarios siempre están, pero uno trata de enfocarse en la liga que es lo más importante. Tratamos de mantenernos un poco al margen porque escapa de los jugadores y del cuerpo técnico. Nos centramos en lo deportivo”.