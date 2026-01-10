Pachón no se entrena con Unionistas y será baja ante el Zamora

Unionistas se ejercitó en la mañana de este sábado en el campo de hierba natural del Reina Sofía. A las bajas ya conocidas de Jan Encuentra y Hugo de Bustos por lesión, se le sumó la de Álex Pachón. El delantero, que sufre un proceso gripal y forzó para estar el viernes en la sesión de trabajo, ha recaído de su enfermedad y no podrá estar en la lista de convocados ante el Zamora.

La falta de efectivos marcó el último entrenamiento para el duelo ante el Zamora. A los jugadores del filial Henry Hiobi y Diego Astudillo y al juvenil Rodri Pérez, se les sumó de forma improvisada el fisioterapeuta Pedro Vicente (que 'regresó' a sus orígenes y actuó en varios ejercicios como central izquierdo).

Este domingo, Unionistas cerrará la primera vuelta con el encuentro ante el Zamora. El partido tendrá lugar a partir de las 16 horas en el estadio Reina Sofía.