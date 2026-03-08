Remontada de la UD Santa Marta y derrota de Unionistas B en Tercera RFEF

Derrota del filial de Unionistas, que ve de cerca el descenso a Regional de Aficionados. Los blanquinegros volvieron a pagar caro un error defensivo y cayeron por 0-1 en Las Pistas ante el Palencia CF.

El filial blanquinegro saltó al verde con un once muy ofensivo con Gonzalo bajo palos; José Manuel, Gouveia, Chucas y Marcos López en defensa; Ismael Hernando, Josito, Jaime García y Sergio Astudillo en la medular; y con Luis Alomar y Óscar Lorenzo como jugadores más adelantados.

Los charros saltaron con fuerza y tuvieron la mejor ocasión en el arranque con un disparo de Luis Alomar que se marchó fuera por poco. Después, el Palencia CF tuvo el balón con Canario y Ríos muy activos. Sin embargo, los morados no inquietaron en exceso a Gonzalo y el duelo se fue sin goles al descanso.

La segunda mitad fue diferente. Unionistas B realizó el regalo de todas las jornadas. Y lo pagó caro. Un penalti absurdo en una acción que se complicó solo el filial unionista. Canario no falló desde los once metros. Y ahí se acabaron las opciones de Unionistas B, que no recibió el segundo gracias a dos intervenciones de Gonzalo y a una gran acción defensiva de José Manuel.

La Unión Deportiva Santa Marta logró la remontada en los minutos finales ante el filial del Mirandés (1-3). Los locales se adelantaron a los diez minutos de duelo, pero los de Mario Sánchez nunca dejaron de creer. El empate llegó a quince minutos del final con un remata de cabeza de Chopi.

Además, la mano del técnico con los cambios fue decisiva. Ibra Dieng entró en el minuto 77 y en el minuto 83 mandaba a la red el tanto de la remontada para los tormesinos. Cascón, en el minuto 88, cerraba el duelo con el 1-3 definitivo.