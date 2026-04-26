Los palos se alían con Unionistas ante el Bilbao Athletic

Unionistas sumó un punto ante el Bilbao Athletic tras empatar a uno en el Reina Sofía. Los charros jugaron veinte minutos con un jugador menos y se aliaron con la fortuna, ya que el conjunto visitante se estrelló tres veces contra el poste.

El once titular charro estuvo formado por Salvi bajo palos; Olmedo, Jan Encuentra, Gorjón y Farru en la defensa; Juanje, Jota, Mounir y Aarón Piñán en la medular; y con De la Nava y Artola en ataque.

El Bilbao Athletic inició mejor con un zapatazo de Beñat García al larguero y un disparo cruzado de Ibai Sanz que atajó Salvi. Unionistas se sacudió la presión con un chut de Artola que salvó un zaguero rival en boca de gol. Ahí creció el equipo de Mario Simón, que encontraba con acierto a Mounir, De la Nava y Aarón Piñán. Un testarazo de Gorjón lamió el poste y De la Nava lanzó alto las dos ocasiones más claras de Unionistas en el primer tiempo.

Los bilbaínos volvieron a salir más intensos en la segunda mitad. Ibaiz Sanz y Gift probaron fortuna. Sin acierto. En el minuto 53, una cesión de Jan Encuentra a Salvi acabó como tiro libre indirecto. En el barullo del lanzamiento, el balón entró en la meta charra para significar el 0-1.

Ahí reaccionó Mario Simón, que movió ficha y metió a Pere Marco y Álvaro Gómez. Solo un minuto después, Unionistas empataba el choque. Mounir rompe a su par por la izquierda, Olmedo gana el balón aéreo y Pere Marco cabecea a la red para poner el 1-1.

Unionistas pudo voltear el marcador en un córner cerrado que metió la mano Mikel Santos. Pero lo que sucedió justo después fue la expulsión de Mounir. En diez segundos vio dos amarillas: la primera por encararse con el línea y la segunda por aplaudir.

Ahí ya sufrió Unionistas. En un duelo de desgaste físico enorme, el filial bilbaíno tuvo dos opciones clarísimas de ganar con un centro chut al poste y con un disparo de Gift al larguero en la última jugada del encuentro.