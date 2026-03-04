La parte más solidaria de la Media Maratón Ciudad de Salamanca

La decimocuarta edición de la Media Maratón Ciudad de Salamanca aglutinó a casi tres mil corredores. Lejos de los focos, diez de ellos tenían una misión tan importante o más que ganar la carrera: ayudar a la asociación DEBRA Piel de Mariposa.

El reto solidario consistía en dar dos vueltas al recorrido para ayudar a Javi Gallo, un niño de Santa Marta que sufre piel de mariposa. El objetivo era dar la visibilidad suficiente a la enfermedad y pedir el fármaco Vyjuvek.

Media maratón Ciudad de Salamanca | Mateo G.J.

“Dentro de la Media Maratón Ciudad de Salamanca siempre hay una parte solidaria. Me propusieron que diera dos vueltas y escogí a diez personas para que fuese más visible el reto. Cogí una persona de cada equipo de Salamanca para que hiciésemos el reto. Hemos estado entrenando meses atrás porque son 42 kilómetros. La primera vuelta ha sido espectacular porque cerraron las calles para nosotros y pasamos por Plaza Mayor, la Rúa, bajando por Comuneros… y después ya nos hemos incluido en la Media Maratón Ciudad de Salamanca. Hemos vendido mil pares de calcetines y ha sido un éxito. En Instagram hemos tenido 300.000 visitas”, explica Daniel García Mata, organizador del reto solidario.