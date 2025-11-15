Partido de altura en Segunda RFEF entre el Salamanca CF UDS y el Real Ávila

Salamanca CF UDS – Real Ávila. Un duelo entre dos de los aspirantes para estar en el playoff de ascenso a Primera RFEF a final de temporada. Los dos conjuntos se verán las caras el domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.

La clave del partido la da el extremo Aimar Barrera: “Como siempre dice el míster, hay que dejar la portería a cero. Eso te hace que no pierdas. Y luego meter esas que no nos están entrando y estoy seguro de que llegarán”.

El Salamanca CF UDS cuenta con Leo Mendes, que en un principio fue incluido en la convocatoria de su selección, y el meta llega tras parar un penalti ante el Valladolid Promesas.

El Real Ávila, que cuenta con un punto más que el equipo charro, cuenta en sus filas con jugadores como Gonzalo Serrano, Vitolo, Sissé o Carlos Pascual.