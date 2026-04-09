Un partido de castigo para Álex Gonpi

El Comité de Competición ha castigado con un partido de sanción a Álex Gonpi por su expulsión del pasado domingo ante el Rayo Cantabria. El extremo vio la roja directa por “sujetar a un adversario en la disputa del balón, evitando con ello una ocasión manifiesta de gol” en el minuto 67.

Por lo tanto, Jorge García no podrá contar con uno de sus futbolistas más verticales en el duelo del próximo domingo, a las 18 horas, en La Albuera ante la Gimnástica Segoviana.

Tampoco podrá sentarse en el banquillo, David Morán. El miembro del cuerpo técnico fue expulsado en el minuto 92 ante el Rayo Cantabria por “salir del banquillo, gritando y protestando” una decisión arbitral.