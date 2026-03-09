El partido entre el Salamanca FS y River Zamora se disputará en el pabellón Lazarillo de Tormes

El equipo charro solo dispondrá de 280 localidades y dará prioridad a sus socios y canteranos

Sergio Hernández. celebra un gol con el Salamanca FS
El encuentro de este sábado, 14 de marzo, entre el Salamanca FS y River Zamora se trasladará al Lazarillo de Tormes ante la imposibilidad de que el equipo charro disponga del pabellón de La Alamedilla, tal y como ha anunciado en sus redes sociales.

El cambio implica que el Salamanca FS solo disponga de 280 localidades. Sus socios y canteranos tendrán prioridad y podrán retirar su entrada antes del sábado, día en el que los asientos sobrantes se pondrán a disposición del público general por 8 euros (5 en el caso de los desempleados y 4 para los niños entre 6 y 12 años).

El Salamanca FS pide perdón a sus aficionados por las molestias ocasionadas, aunque sean ajenas al propio club, y luchará por mantenerse en la segunda posición y en recortar distancias al líder, el Exlabesa Leis Pontevedra FS. El River Zamora, por su parte, se encuentra en el noveno puesto, a 8 puntos del equipo charro.

