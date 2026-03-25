Un partido de sanción para Mounir

Este sábado se disputará el choque entre Unionistas y el Arenteiro. El duelo está fijado en el estadio Reina Sofía, a las 18:30 horas, y el club charro busca un buen ambiente con promociones para socios y también la presentación de los equipos de fútbol 7 de la cantera.

El que se perderá el duelo sí o sí es Mounir. El lateral izquierdo fue expulsado ante la Ponferradina con roja directa y el colegiado reflejó en el acta que fue por “estando el juego detenido, golpear a un adversario con la mano en la cara, de forma deliberada, empleando una fuerza no insignificante”.

El Comité de Competición ha decidido interponer un partido de castigo para el propio Mounir y Mario Simón no podrá contar con él para el choque ante el Arenteiro del sábado.