Un partido de sanción para Servetti

El Salamanca CF UDS no podrá contar con Servetti ante el Marino de Luanco. El delantero fue expulsado contra el Real Ávila y el Comité de Competición le ha impuesto un castigo de un partido de suspensión.

Servetti fue amonestado por realizar observaciones al colegiado y, acto seguido, aplaudió de forma sarcástica una decisión del colegiado, según figura en el acta del encuentro.

El encuentro entre el Marino de Luanco y el Salamanca CF UDS se disputará el domingo, a partir de las 17 horas, en el estadio municipal de Miramar.