El partido entre Unionistas y el Real Madrid Castilla, en viernes

Unionistas debutará en viernes esta temporada en pleno noviembre y a las 21:15 horas. El próximo 21 de noviembre, el conjunto charro recibirá en el estadio Reina Sofía al filial del Real Madrid. El choque corresponderá a la jornada número 13 de Primera RFEF.

El club blanquinegro suele utilizar estos partidos como ‘Día de Ayuda al club’, pero la nocturnidad y el partido en viernes, unido al frío que hará en Salamanca en dichas fechas, obligarán a variar la hoja de ruta si se quiere ver una buena entrada en el Reina Sofía.