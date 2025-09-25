Dos partidos de sanción para Casado, central del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS perderá a uno de sus fijos en el once titular para los dos próximos partidos. Iván Casado, que fue expulsado en los compases finales del choque ante el Deportivo Fabril, ha sido castigado con dos duelos por el Comité de Competición.

El Juez Disciplinario Único relata que la sanción procede “por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 C”.

Además, el segundo entrenador del equipo, Álvaro Boyero, también se perderá los dos encuentros siguientes por sus protestas al cuarto árbitro, motivo por el que vio la cartulina roja directa.