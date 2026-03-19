Dos partidos de sanción para Jorge García

El Comité de Competición ha sancionado con dos partidos al entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García. El técnico charro no podrá dirigir ante el Bergantiños ni ante la UP Langreo.

El colegiado del encuentro entre la SD Sarriana y el Salamanca CF UDS indicó en el acta que expulsó a Jorge García en el minuto 51 “por protestar de forma ostensible saliendo del área técnica a la vez que realizaba gestos con los brazos en señal de disconformidad”.

El entrenador tampoco podrá contar para el encuentro ante el Bergantiños, que se jugará este domingo a las 17 horas en el estadio Helmántico, con los sancionados Souley, Marotías ni Lara.