Paso adelante del Balonmano Salamanca hacia la salvación

El Balonmano Salamanca encara el tramo final de la temporada con energías renovadas. El club charro ha logrado dos victorias consecutivas (36-35 ante BM Pinto y 27-35 en la pista del Clinisord Maravillas) y han tomado distancia con los puestos de descenso de la tabla.

El equipo dirigido por Martín Rechimón marcha en el puesto decimotercero, con 15 puntos, y este sábado recibe al SDC Astander Astillero (19:30 horas en el pabellón Río Tormes).

El duelo es vital para dar un paso adelante en la tabla. Los dos equipos tienen 15 puntos en la clasificación y el que gane tendrá prácticamente la salvación asegurada.