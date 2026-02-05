Paso adelante del Balonmano Salamanca hacia la salvación
Los ‘hombres de negro’ han sumado dos triunfos seguidos para abrir brecha con los puestos de descenso
El Balonmano Salamanca encara el tramo final de la temporada con energías renovadas. El club charro ha logrado dos victorias consecutivas (36-35 ante BM Pinto y 27-35 en la pista del Clinisord Maravillas) y han tomado distancia con los puestos de descenso de la tabla.
El equipo dirigido por Martín Rechimón marcha en el puesto decimotercero, con 15 puntos, y este sábado recibe al SDC Astander Astillero (19:30 horas en el pabellón Río Tormes).
El duelo es vital para dar un paso adelante en la tabla. Los dos equipos tienen 15 puntos en la clasificación y el que gane tendrá prácticamente la salvación asegurada.
También te puede interesar
Lo último