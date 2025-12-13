Paso adelante del Salamanca FS

El Salamanca Fútbol Sala venció por 7-5 al Tierno Galván en el pabellón de La Alamedilla. Los de Chema Sánchez suman tres puntos importantes en la lucha por estar en la zona de playoff de ascenso a Segunda División.

La primera mitad acabó con 3-2 para los salmantinos y el conjunto vallisoletano empataba nada más regresar del descanso. Dani Montes, Dani Fernández, Cristian Bernal y Ballano vieron portería en la segunda mitad y dejaron los tres puntos en casa.

El Albense FS cayó en los minutos finales en la pista del Xove FS (4-3). Los charros se adelantaron a los cuatro minutos por medio de Álvaro Morales, pero los gallegos volteaban el choque antes del descanso. En la segunda mitad, con dos tantos de desventaja, el Albense FS logró empatar a tres con un gol de Raúl Herrero. Pero el local Renato Rodrigues marcó el definitivo 4-3 a dos minutos para el final.