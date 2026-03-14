Paso de gigante para el ascenso del filial del Salamanca CF UDS

Un gol de Iker Ronaldo en el minuto 90 dio los tres puntos al Salamanca CF UDS B ante el Sariegos del Bernesga y los de Óscar Albo ponen pie y medio en la Tercera RFEF. Los charros vencieron por 1-0 a su rival en Las Pistas y descuentan jornadas para el ascenso.

Peor le fueron las cosas al Béjar Industrial y al CDF Helmántico. Los dos conjuntos salmantinos cayeron derrotados ante el Noname (4-2) y el Cubillos (1-0), respectivamente.

Para el domingo queda el duelo del Ciudad Rodrigo. Los de Astu reciben, a partir de las 17 horas en el Francisco Mateos, al Victoria vallisoletano.