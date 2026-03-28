Patinazo del Salamanca CF UDS en Langreo

El Salamanca CF UDS se llevó un duro revés en su visita al Nuevo Ganzábal y cayo por 1-0 ante la UP Langreo. Los charros tendrán que mirar los resultados de este domingo para saber si siguen en zona de playoff.

Jorge García apostó de inicio por Leo Mendes bajo palos; Parra, Souley, Murua y Marotías en defensa; Alba y Cristeto en el doble pivote; y con Dani Hernández, Aimar y Serrano por detrás de Servetti.

Los asturianos saltaron mejor al césped y Neira estuvo a punto de adelantar al Langreo en el marcador. Con el paso de los minutos, el Salamanca CF UDS empezó a tener peso en el choque con un disparo de Serrano y, sobre todo, con un chut de Aimar que se topó con el larguero.

Los charros se toparon con el larguero de nuevo al regreso de los vestuarios con un chut de Dani Hernández. Jorge García quería más y metía en el campo a Javi Delgado y Álex Gonpi. Sin embargo, pasada la hora de partido el Langreo se adelantaba en el marcador.

En el tramo final, el Salamanca CF UDS buscó guiar el guion con la entrada de Abraham, Casado y Pulpón. Pero lo único que pudo suceder fue el segundo tanto del Langreo, que evitó Leo Mendes. El pitido final certificó la victoria local y el patinazo charro.